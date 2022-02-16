Можно весь график на 2022 год? В сети появились яркие мемы о 'вторжении' РФ

Некоторые иностранные и украинские СМИ продолжают накалять обстановку относительно возможного вторжения российской армии в Украину, называя даты – кто-то писал про 15, а кто-то про 16 февраля. Украинцы пытаются перекрыть панику и публикуют в сети мемы и шутки по этому поводу.

OBOZREVATEL собрал самые яркие реакции украинцев. Отметим, что прогнозы "экспертов" относительно вторжения не сбылись. 16 февраля Украина отмечает первый День единения.

Так, жители страны в шуточной форме просят скинуть "график" вторжений на весь 2022 год, а также придумывают несуществующие даты нападения России.

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В сети также шутят относительно скандала, который разгорелся вокруг Евровидения и победительницы Нацотбора, украинской исполнительницы Алины Паш. Она незаконно пересекала границу и посещала временно оккупированный Россией Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должны создать единую информационную платформу "UАразом". Она будет ежедневно обеспечивать население информацией о реальном состоянии ситуации с безопасностью и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.