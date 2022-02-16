Можно весь график на 2022 год? В сети появились яркие мемы о "вторжении" РФ

Ольга Липич
Общество
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Можно весь график на 2022 год? В сети появились яркие мемы о 'вторжении' РФ
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Некоторые иностранные и украинские СМИ продолжают накалять обстановку относительно возможного вторжения российской армии в Украину, называя даты – кто-то писал про 15, а кто-то про 16 февраля. Украинцы пытаются перекрыть панику и публикуют в сети мемы и шутки по этому поводу.

OBOZREVATEL собрал самые яркие реакции украинцев. Отметим, что прогнозы "экспертов" относительно вторжения не сбылись. 16 февраля Украина отмечает первый День единения.

Так, жители страны в шуточной форме просят скинуть "график" вторжений на весь 2022 год, а также придумывают несуществующие даты нападения России.

Скриншот сообщения Юлии Цепун в Facebook
Видео дня
Скриншот сообщения Александра Барановского в Facebook
Украинцы публикуют мемы
Шутки о нападении РФ
В сети появились яркие мемы
В сети появились яркие мемы
В сети публикуют мемы о вторжение российских войск в Украину
Украинцы публикуют мемы о "вторжении" РФ
В сети советуют "завести будильник"
Распорядок дней на февраль
Шутки в сети

В сети также шутят относительно скандала, который разгорелся вокруг Евровидения и победительницы Нацотбора, украинской исполнительницы Алины Паш. Она незаконно пересекала границу и посещала временно оккупированный Россией Крым.

Не забыли украинцы и про Алину Паш

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должны создать единую информационную платформу "UАразом". Она будет ежедневно обеспечивать население информацией о реальном состоянии ситуации с безопасностью и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.

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