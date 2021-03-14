Можно ли в Украине привиться бесплатно после отказа от вакцинации: ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины развенчали фейк о том, что человек, отказавшийся от вакцинации по любым причинам, теряет право на бесплатную прививку.

Это не соответствует действительности, написали в официальном Telegram-канале Минздрава в воскресенье, 14 марта. Даже в таком случае украинцы имеют шанс вакцинироваться за бюджетные средства.

Для этого необходимо записаться в очередь на прививку через сайт или мобильное приложение "Дія". Если человек относится к категории с высоким приоритетом вакцинации, он может попросить об этом своего работодателя.

В Минздраве отметили, что прививки против COVID-19 в Украине получат все желающие.

Напомним, в Минздраве развенчали популярный фейк о том, что вакцина против коронавирусной болезни COVID-19 якобы способна изменять ДНК человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса развенчали на официальном сайте Минздрава. Там отметили, что достоверную информацию относительно прививок могут предоставить только медики.