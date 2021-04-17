Можно ли отсрочить вторую прививку от COVID-19: Ляшко дал пояснение
Если после получения первой дозы вакцины AstraZeneca человек переболел коронавирусом, вакцинацию второй дозой можно отложить на полгода.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой. Видео беседы было опубликовано в аккаунте Булавиновой в YouTube.
"Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на шесть месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше нуждается", – в частности, сказал главный санврач.
Он также выразил уверенность, что вторую дозу вакцины AstraZeneca украинцы получат своевременно.
При этом он заявил, что "даже не хочет говорить" о том, что возможны задержки с поставками в Украину второй дозы препарата, хотя практически все 500 тысяч доступных доз CoviShield уже использованы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация препаратом Pfizer. Первыми прививки получат жители Киевской области, на следующий день вакцинацияначнется во всех других регионах.