Ляшко сказал, когда начнется вакцинация Pfizer и как будут хранить препарат

Вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech в Украине начнется в воскресенье, 18 апреля.

Первыми прививки сделают жителям Киевской области, на следующий день вакцинация начнется по всей стране. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Затем – работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Вакцину распределят по 1170 доз в каждую из областей и город Киев. Вместе с ними развезут раствор для разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

"Напоминаю, что вакцина производства Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60°C до -80°C. Украина это обеспечивает!" – подчеркнул Ляшко.

Логистическая компания еженедельно будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60° C до -80° C, в региональные склады.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60°C.

Из региональных складов партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад, складывать ее в термоконтейнеры с температурным режимом от +2°C до +8°C и выезжать в места проведения прививки.

Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады должны будут убедиться, что зафиксированы время и дата размораживания вакцины.

Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:

при температуре от -60°C до -80°C: до 6 месяцев

при температуре от +2°C до +8°C: до 120 часов (5 суток)

при температуре до +25°C: до 2 часов

Срок хранения вакцины после разведения от +2°C до +25°C: 6 часов

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 16 апреля, партия вакцины от коронавируса компании Pfizer поступила в Украину. В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз.