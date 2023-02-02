Сколько работников предприятия можно забронировать от мобилизации и на какой срок: разъяснение

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время всеобщей мобилизации, которая продолжается с начала войны. Он предусматривает отсрочку от призыва для 50% госслужащих и работников важнейших для страны предприятий.

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Также увеличивается количество предприятий, которым можно бронировать сотрудников. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, сколько потенциальных призывников и на какой срок может забронировать работодатель.

Сколько военнообязанных работников и где можно забронировать?

Кабинет Министров постановлением от 27 января 2023 г. №76 принял новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики.

Бронированию подлежат руководители и заместители, а также 50% от количества (на дату представления списка) военнообязанных работников, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях:

– которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач или заказов;

– осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50% количества таких лиц на предприятии.

Военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций и их заместители, а также работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Также не применяются ограничения по количеству военнообязанных.

Для обеспечения стабильной работы органов государственного управления бронированию подлежат сотрудники, находящиеся на политических должностях в госорганах, госслужащие категории "А" и "Б", руководители госорганов, органов госуправления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, работники патронатных служб, работники органов местного самоуправления первой-четвертой категории и 50% количества военнообязанных других работников органов госвласти и местного самоуправления.

К предприятиям, которым разрешено бронировать своих работников, теперь относятся крупные налогоплательщики, компании с иностранными инвестициями. Определение предприятия критически важно осуществляется центральными органами исполнительной власти другими органами госуправления в соответствующих сферах национальной экономики, областными администрациями и городскими администрациями Киева и Севастополя. Для того чтобы предприятие было признано таким, оно должно соответствовать по крайней мере трем из семи критериев.

"Такая новация упрощает предприятиям возможность бронирования для своих сотрудников, ведь для этого нужно только соответствовать категориям. Однако, с другой стороны, поскольку 50% работников предприятия все же могут быть мобилизованными, то для учреждения это может иметь критическое значение", – объяснил адвокат Андрей. Новак.

На какой срок дается отсрочка?

Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва военную службу во время мобилизации. Срок ее действия не может превышать:

– срок проведения мобилизации (для военнообязанных в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов);

– шесть месяцев (для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов), осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период).

Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанными решениями Министерства экономики до принятия нового постановления правительства, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

"Бронь" выдается на шесть месяцев. Так что если ее срок истек и он не был продлен соответствующим постановлением правительства, руководители предприятий должны снова подавать документы на бронирование своих работников. То есть одного человека в таком случае нужно бронировать несколько раз", – отметил адвокат Новак.

Ранее в Минэкономики рассказали, что количество военнообязанных, которых можно бронировать по новому порядку, во время мобилизации будет зависеть от ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине могут быть мобилизованы и ограниченно пригодные для службы мужчины. В ВСУ объяснили, куда могут призвать военнообязанных этой категории.

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