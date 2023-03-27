Может ли мужчина, сопровождающий жену с инвалидностью, выехать за границу во время военного положения в Украине: разъяснение

Военнообязанный мужчина может выехать за пределы Украины, если сопровождает жену с инвалидностью. Для этого пара должна иметь с собой документы или их нотариально заверенные копии, подтверждающие родственные связи и инвалидность.

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Соответствующее объяснение предоставил адвокат Игорь Дайнеко на сайте B2B Consult. По его словам, соответствующее право предоставляется военнообязанным мужчинам пунктом 2-1 Постановления КМУ №57.

Так, юрист подчеркнул, что для пересечения границы необходимо предоставить следующие документы:

– загранпаспорта;

– свидетельство о браке;

– удостоверение, подтверждающее соответствующий статус (удостоверение инвалида), или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

В то же время Дайнеко напомнил, что пересечение границы на основании справки к акту МСЭК невозможно. Для пересечения границы военнообязанный может не обращаться предварительно в ТЦК и СП для получения отсрочки.

Также юрист обратил внимание, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождающие родственников с инвалидностью, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины сопровождаемых ими лиц. Поэтому вернуться в Украину военнообязанный должен не позже жены.

Напомним: ранее в Госпогранслужбе сообщили, что намерены возвращать и привлекать к ответственности незаконно выехавших за границу мужчин. ГНСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда из страны.

"Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для обретения такого статуса у них нет. Призываем тех, кто организует незаконные путешествия, воздержаться от этого", – сказал Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– благодаря системе "Шлях", позволяющей уехать из Украины с волонтерской или гуманитарной целью, страну покинули 96 тыс. 442 человека призывного возраста. Из них не вернулось 9 тыс. 373 (11,1%);

– в Украине после ряда скандалов изменили порядок выезда за границу артистов, а также художников и журналистов. Теперь культурные деятели, чтобы получить разрешение на выезд, должны предоставить: подтверждение того, что в их организациях проводят военный учет; контракты, где сказано, для чего они едут; отчеты по итогам поездки. Остаться за границей артисты, художники и журналисты могут не более 60 дней.

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