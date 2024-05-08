'Можем спасти гораздо больше пациентов': Тодуров рассказал о новой методике, используемой при трансплантации

В Институте сердца Минздрава Украины недавно врачи выполнили свою 99-ю трансплантацию сердца. Реципиентом этой операции стал военный, для которого сердце было доставлено из Сум.

Общее ишемическое время составляло 5 часов, о чем сообщил кардиохирург и директор института Борис Тодуров. Он отметил, что во время операции врачи использовали новую методику консервации органа, позволяющую транспортировать сердце до 6-7 часов.

Врачи использовали знания и опыт, которые они приобрели во время практики в Стэнфорде в прошлом году. Тодуров подчеркнул, что применение новой методики поможет спасти гораздо больше пациентов.

"Сердце везли из Сум. Общее ишемическое время 5 часов. Использовали опыт наших коллег из Стэнфорда, где мы проходили практику в прошлом году. Реципиент – военный, воевал. После пневмонии получил осложнение в виде миокардита. Несмотря на длинную ишемию, сердце пошло сразу. Эта новая методика консервации позволяет нам транспортировать сердце до 6-7 часов, а значит мы можем спасти гораздо больше наших пациентов", – сообщил кардиохирург.

Ранее сообщалось, что жительница Шепетовки в Хмельнитчине стала посмертной доноркой после того, как упала с велосипеда и получила невосполнимые травмы мозга. Медики после отчаянной борьбы за жизнь пациентки констатировали смерть этого органа, однако сердце, обе почки и печень женщины спасли четырех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 15-летний украинец, скончавшийся из-за повреждения мозга, стал донором органов и спас жизнь пяти человек, трое из которых – дети. Операции, в числе которых первая в нашей стране сплит-трансплантация печени, провели во Львове.

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