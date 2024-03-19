'У нее констатировали смерть мозга': посмертная донор из Хмельнитчины спасла жизнь четырем людям. Фото

Жительница Шепетовки в Хмельнитчине стала посмертным донором после того, как упала с велосипеда и получила непоправимые травмы мозга. Медики после отчаянной борьбы за жизнь пациентки констатировали смерть этого органа, однако сердце, обе почки и печень женщины спасли четырех человек.

Родственники дали разрешение на изъятие органов. Об этом "Укринформу" рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Шепетовской многопрофильной больницы Валерий Сивоконюк.

По его словам, подобную операцию в Шепетовке провели впервые. Медик отметил, что после отмирания мозга другие органы были живы, что давало шанс на спасение других пациентов. Сивоконюк выразил большую благодарность родным умершей пациентки за разрешение на пересадку.

Над изъятием органов совместно с местными медиками работали бригады специалистов из Киева и Львова. Столичные медики забрали для пересадки реципиенту сердце, а львовские – другие органы.

Директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров, руководивший операцией, рассказал, что этот случай уникален, поскольку впервые донорское сердце пришлось везти более трехсот километров.

Как сообщал OBOZ.UA, 15-летний украинец, скончавшийся из-за повреждения мозга, стал донором органов и спас жизнь пяти человек, трое из которых – дети. Операции, среди которых первая в нашей стране сплит-трансплантация печени, провели во Львове.

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