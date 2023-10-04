Родители приняли непростое решение: органы 15-летнего мальчика, умершего из-за повреждения мозга, спасли жизнь пяти человек

В Украине 15-летний мальчик, скончавшийся из-за повреждения мозга, стал донором органов и спас жизни пяти человек, трое из которых – дети. Операции, в том числе первую в нашей стране сплит-трансплантацию печени, провели во Львове.

Сложное решение о донорстве приняли родители несовершеннолетнего. Об этом 3 октября сообщило в Facebook Первое медицинское объединение Львова.

Ребенок стал донором третий раз в истории Украины, отметили медики.

Сплит-трансплантация – это операция, которая позволяет получить два функциональных трансплантата от одного посмертного донора. Печень 15-летнего подростка хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова разделили на две части и успешно пересадили ребенку и взрослому.

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Также несовершеннолетний донор помог пациентам, которые нуждались в почках и сердце.

Шанс на жизнь получил Лука из Житомирской области, у которого билиарная атрезия. Малышу всего 1,3 года. Печень ребенка постепенно отказывала, без операции у него оставалось всего несколько месяцев.

Мальчик получил меньшую долю печени. Большую хирурги пересадили 20-летнему мужчине из города Винники Львовской области.

Донорское сердце получил 11-летний Влад из Тернопольщины. Когда ему было полгода, врачи поставили диагноз дилятационная кардиомиопатия. Болезнь спровоцировала тяжелое воспаление легких, сердце Владислава могло остановиться в любой момент: оно было в три раза больше за норму и едва помещалось в грудной клетке.

Новые почки заработали у 12-летнего Гены из Харькова и 18-летнего Ивана из Черкасской области. "Теперь они наконец-то могут забыть об аппарате гемодиализа и жить полноценной жизнью", – сообщили врачи.

Операции прошли неделю назад. Все пациенты чувствуют себя хорошо. Медики поблагодарили родителей 15-летнего украинца, которые разрешили донорство и тем самым спасли пять жизней.

"Напомним, что все операции по трансплантации в Украине для пациентов бесплатны", – добавили в Первом медицинском объединении Львова.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее умерший четырехлетний мальчик из города Ривне спас жизнь трем детям. Мать ребенка Екатерина Сотникова, которая с мужем приняла решение о донорстве, рассказала о своем сыне и объяснила, как решилась на такой поступок.

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