Молодая мама нуждается в срочной трансплантации сердца, время идет на минуты: как можно помочь

41-летняя Людмила, которая недавно стала мамой, экстренно нуждается в трансплантации сердца. После того, как украинка родила третьего ребенка – сына Александра – у нее развилась кардиомиопатия.

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Сердце пациентки почти остановилось, сейчас ее жизнь поддерживает аппарат искусственного кровообращения. Украинский врач-кардиохирург Борис Тодуров 6 августа опубликовал в Facebook видео с Людмилой и призвал помочь ей.

"SOS! Обращаюсь ко всем причастным к программе органной трансплантации. Молодая мама троих детей срочно нуждается в вашей помощи!" – написал известный врач.

Женщина родила месяц назад и продолжает оставаться в больнице. "Срок ожидания на донорское сердце очень ограничен", – сказал Тодуров.

Лейтенант медицинской службы ВСУ Тарас Медведев также призвал помочь украинке, чтобы она вернулась здоровой к своим детям.

"Единственный шанс для Людмилы обнять своих детей снова – срочная трансплантация сердца. Время идет на минуты... Обращаюсь ко всем небезразличным: поможем спасти молодую маму! Каждый репост, каждое упоминание может приблизить нас к спасению Людмилы", – написал он на Facebook-странице.

Добавим, что трансплантация сердца в Украине для пациентов бесплатна и полностью финансируется Министерством здравоохранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

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