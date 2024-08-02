'Диагностировали смерть мозга': на Буковине женщина при согласии родных стала посмертным донором и спасла жизнь трем людям. Фото

В Черновицкой области женщина, умершая после геморрагического инсульта, подарила шанс на продление жизни трем украинцам. Ее родственники согласились на посмертное донорство, поэтому врачи смогли спасти других пациентов.

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Операции по пересадке органов провели в Киеве, Львове и Черновцах. Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Алексей Бойко.

По его словам, 1 августа в областную клиническую больницу госпитализировали 67-летнюю буковинку с геморрагическим инсультом. К сожалению, болезнь оказалась несовместимой с жизнью: ей диагностировали смерть мозга, несмотря на усилия медицинских работников.

"В таком состоянии сердцебиение поддерживается только посредством дыхательной аппаратуры и большого количества лекарственных средств. Так что родственники женщины дали согласие на донорство. После этого в медучреждении сразу начали подбор реципиентов через электронную базу и подготовку к трансплантации", – отметил чиновник.

Он добавил, что забор органов провели три команды. В частности, медики Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова НАМН Украины, которые срочно прилетели в Черновцы вертолетом, а также специалисты Первого медицинского объединения Львова и Черновицкой областной клинической больницы.

Врачи успешно пересадили печень и две почки буковинки. Печень трансплантировали в Киеве, одну почку – во Львове, другую – в Черновицкой облбольнице.

"Благодаря сознательному решению родных буковинки медики спасли три жизни. Спасибо им и выражаю искренние соболезнования по поводу тяжелой потери. Горжусь, что на Буковине работают врачи, которые развивают трансплантологию и возвращают надежду находящимся на грани отчаяния", – подчеркнул глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, жительница Шепетовки на Хмельнитчине стала посмертным доноррм после того, как упала с велосипеда и получила непоправимые травмы мозга. Медики после отчаянной борьбы за жизнь пациентки констатировали смерть этого органа, однако сердце, обе почки и печень женщины спасли четырех человек.

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