Молдова слідом за всією Європою назвала дату початку вакцинації від COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 почнеться в Молдові в лютому, перші дози препарату доставлять у країну вже наприкінці січня.

Про це заявила статс-секретарка міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту Тетяна Затіч, пише Молдпрес. Загалом у світі вже більш ніж 50 країн почали імунізацію від коронавірусу, Україна ж не поспішає із стартом кампанії зі щеплення.

Представниця уряду Молдови уточнила, що країна отримала доступ до вакцини проти коронавірусу після консультацій із міжнародними організаціями в секторі охорони здоров'я.

Вакцинація в Молдові проводитиметься вакциною Pfizer, безкоштовною для всіх громадян.

Затіч зазначила, що в країні розроблено національний план імунізації. Згідно з ним, кампанію зі щеплення розділили на три етапи. На першому будуть вакциновані медпрацівники та співробітники установ соціальної допомоги. На другому вакцину отримають люди похилого віку, особи із супутніми захворюваннями, працівники сфери освіти та правоохоронних органів. На третьому етапі імунізація стане доступною для всього населення країни, незалежно від віку.

Препарат для вакцинації купуватимуть державним коштом, за рахунок пожертвувань тощо, зазначено в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що колишній віцепрем'єр-міністр України – міністр соціальної політики Павло Розенко розкритикував владу нашої держави за зволікання з вакцинацією населення проти коронавірусу.

Як приклад він навів Албанію, що стала 50 країною світу, де почали робити масові щеплення для боротьби з пандемією.