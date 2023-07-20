'Мой дом – Харьковская губерния Российской империи': в Житомире женщина устроила истерику и набросилась на украинцев. Видео

В Житомире женщина с очевидными пророссийскими взглядами устроила истерику в магазине. Она заявила, что ее дом это "Харьковская губерния Российской империи" и все украинцы "терпели".

Видео дня

Видео с женщиной выложили в одном из харьковских Telegram-каналов. На нем харьковчанка, вероятно, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на посетителей одного из магазинов.

Так, попавшая под влияние российской пропаганды женщина заявила, что не россияне, а украинцы якобы "бомбардируют" ее дом в Харькове. Сама же любительница России почему-то сбежала от российских обстрелов в украинский Житомир.

"Вы украинцы терпели. Я из Харькова! Харьковская губерния Российской империи! Желто-голубые пришли и бомбят мой дом!" – заявила она.

Напомним, что в Житомире разгорелся языковой скандал между продавцами и посетительницей магазина. Продавцы оскорбительно отозвались о западном украинском городе. Посетитель магазина включила камеру и сделала им замечания, а те набросились на нее со словами угроз.

Также ранее в Днепре двое сотрудников сетевого магазина "Вина мира" отказались обслуживать покупательницу на украинском языке, и даже процитировали в свое оправдание Конституцию, правда, тоже на русском. Уже на следующий день обоих молодых людей уволили, а менеджер сети национального уровня позвонила клиентке с извинениями и заверениями в патриотизме сети.

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