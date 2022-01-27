Могут содержать вредоносные алгоритмы: сотни украинских госучреждений используют "пиратские" программы
Государственные органы Украины уличили в использовании "пиратского" программного обеспечения, которое может нанести вред компьютеру и подвергать опасности конфиденциальность. В частности, специалисты утверждают, что такой случай произошел с рекомендациями СБУ о том, как устранить уязвимости к кибератакам.
Опытные пользователи заметили, что документ в формате docx, который опубликовала СБУ, якобы был создан на "пиратском" программном обеспечении. Об этом сообщает сайт Texty.
Специалисты утверждают, что "пиратское" программное обеспечение зачастую можно найти на специальных сайтах – чаще всего это битторент-трекеры – и скачать себе на компьютер бесплатно. Но кроме нелегальности такого метода опасность заключается в том, что подобные программы могут содержать вредоносные алгоритмы, которые были добавлены во время взлома.
По словам опытных пользователей, в таких программы могут быть встроенные так называемые "шпионы", которые отслеживают нажатия на клавиатуру, либо же программы, которые крадут файлы с компьютера пользователя и отправляют злоумышленнику.
"Собственно, добавление таких вредоносных программ (malware) обычно является главной мотивацией людей, взламывающих коммерческое программное обеспечение и бесплатно излагающих его онлайн. То есть, сотрудники СБУ написали рекомендации по противодействию кибератакам на "ломаном" программном обеспечении, использование которого ставит под угрозу их собственные компьютерные системы", – говорится в материале Texty.
Программист Назар Токар рассказал, что обнаружил признаки "пиратского" программного обеспечения на множестве государственных сайтов. Среди таких Кабинет министров, сайты отдельных министерств, городских советов, НАБУ, Верховной Рады, консульства и другие.
Кроме того, специалисты проверили данные сайта data.gov.ua, где различные госорганы распорядители открытых данных обнародуют свои файлы с данными или их описанием. В результате признаки "пиратства" были обнаружены у более чем 6,6 тысяч файлов.
Напомним, в ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua была осуществлена кибератака. В результате в течение нескольких часов он был недоступен для пользователей.
Ранее в Украине была совершена хакерская атака на информационные ресурсы государственных структур: Шевченковского районного суда Киева и страницу форума Prozorro Infobox, который является отдельной системой, не связанной с системой закупок Prozorro. В частности, на странице появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января.
Тогда хакеры атаковали ряд сайтов украинского правительства: портал Министерства образования и науки, веб-ресурсы еще нескольких министерств и Дії. Пользователей "встречали" угрожающие сообщения.
В то же время, несмотря на утверждение хакеров, личные данные украинцев не пострадали, сообщили эксперты, указавшие на российский след в кибератаке на ряд сайтов украинского правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после кибератаки на сайты украинского правительства и Дії в сети активно появляются объявления о продаже баз с якобы персональными данными граждан Украины. В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что такие объявления – это провокация и продолжение гибридной войны против нашей страны;
в Госспецсвязи рассказали, что хакеры, атаковавшие вебресурсы правительства Украины и Дії, намеревались нанести им максимальный ущерб. Для этого киберпреступники использовали – вайпер программу для удаления информации без возможности дальнейшего ее восстановления.