Могут содержать вредоносные алгоритмы: сотни украинских госучреждений используют 'пиратские' программы

Государственные органы Украины уличили в использовании "пиратского" программного обеспечения, которое может нанести вред компьютеру и подвергать опасности конфиденциальность. В частности, специалисты утверждают, что такой случай произошел с рекомендациями СБУ о том, как устранить уязвимости к кибератакам.

Опытные пользователи заметили, что документ в формате docx, который опубликовала СБУ, якобы был создан на "пиратском" программном обеспечении. Об этом сообщает сайт Texty.

Специалисты утверждают, что "пиратское" программное обеспечение зачастую можно найти на специальных сайтах – чаще всего это битторент-трекеры – и скачать себе на компьютер бесплатно. Но кроме нелегальности такого метода опасность заключается в том, что подобные программы могут содержать вредоносные алгоритмы, которые были добавлены во время взлома.

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По словам опытных пользователей, в таких программы могут быть встроенные так называемые "шпионы", которые отслеживают нажатия на клавиатуру, либо же программы, которые крадут файлы с компьютера пользователя и отправляют злоумышленнику.

"Собственно, добавление таких вредоносных программ (malware) обычно является главной мотивацией людей, взламывающих коммерческое программное обеспечение и бесплатно излагающих его онлайн. То есть, сотрудники СБУ написали рекомендации по противодействию кибератакам на "ломаном" программном обеспечении, использование которого ставит под угрозу их собственные компьютерные системы", – говорится в материале Texty.

Программист Назар Токар рассказал, что обнаружил признаки "пиратского" программного обеспечения на множестве государственных сайтов. Среди таких Кабинет министров, сайты отдельных министерств, городских советов, НАБУ, Верховной Рады, консульства и другие.

Кроме того, специалисты проверили данные сайта data.gov.ua, где различные госорганы распорядители открытых данных обнародуют свои файлы с данными или их описанием. В результате признаки "пиратства" были обнаружены у более чем 6,6 тысяч файлов.

Напомним, в ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua была осуществлена кибератака. В результате в течение нескольких часов он был недоступен для пользователей.

Ранее в Украине была совершена хакерская атака на информационные ресурсы государственных структур: Шевченковского районного суда Киева и страницу форума Prozorro Infobox, который является отдельной системой, не связанной с системой закупок Prozorro. В частности, на странице появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января.

Тогда хакеры атаковали ряд сайтов украинского правительства: портал Министерства образования и науки, веб-ресурсы еще нескольких министерств и Дії. Пользователей "встречали" угрожающие сообщения.

В то же время, несмотря на утверждение хакеров, личные данные украинцев не пострадали, сообщили эксперты, указавшие на российский след в кибератаке на ряд сайтов украинского правительства.

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