Могут ли забронированные ездить за границу в отпуск: адвокат дал объяснение

Военнообязанные граждане Украины, имеющие бронь от мобилизации, могут выехать за границу. В частности, предприятие, где забронированный такой работник может отправить его в служебную командировку.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил адвокат Сергей Русаков. Для этого должен быть издан приказ от данного предприятия о направлении работника в служебную командировку.

Дополнительно требуется наличие справки от руководителя, подтверждающей должность работника. Важно, чтобы у забронированного лица были в порядке все документы, а в системе Резерв+ были внесены данные о том, что он имеет соответствующий статус. В таком случае выезд за границу возможен.

"Также дополнительно еще необходимо, чтобы были документы подтверждающие бронирование гостиницы или жилья, где она будет проживать на период служебной командировки. Если это какая-то выставка или конференция, то желательно, чтобы было приглашение. Например, приглашение от организации, которая проводит эту выставку или конференцию, или что-то в этом роде", – отметил адвокат.

Он добавил, что это должна быть сама командировка, а не отпуск, с четким оформлением документов в соответствии с целью поездки.

Напомним, по словам юриста Натальи Костышин, военнообязанных, имеющих действующее законное бронирование, сотрудники территориального центра комплектования и СП не имеют права мобилизовать. Это касается и случаев, когда работодатель завершил исполнение мобилизационного заказа.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря 2024 года, на портале государственных услуг Дия, была запущена новая услуга – отмена бронирования для военнообязанных работников предприятий. Это будет полезно руководителям, исчерпавшим лимит на бронирование сотрудников в связи с мобилизацией и одновременно желающих заменить одного забронированного другим.

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