'До лампочки': юрист объяснила, почему ТЦК не имеют никакого права мобилизовать забронированных

Военнообязанных, которые имеют действующее законное бронирование, сотрудники ТЦК и СП не могут мобилизовать. Это касается и случаев, когда работодатель завершил выполнение мобилизационного заказа.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA заявила юрист Наталья Костышин, экс-директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи. Она прокомментировала случай, когда Николаевский районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправил на службу забронированного специалиста.

В военкомате позже объяснили, что предприятие, которое забронировало этого человека, завершило мобилизационный заказ – и бронь якобы была аннулирована автоматически. Но в ТЦК признали: компания на самом деле является критически важной, поэтому специалиста не должны были мобилизовать (из-за этого была начата служебная проверка).

Костышин объяснила: постановление правительства № 650 от 5 июня 2024 года "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения" говорит о том, что у граждан, работающих в реальном секторе экономики, броня действует не полгода, как раньше, а год.

"И обратной силы документ не имеет – он действителен в течение всего срока. Вот действует, условно говоря, до марта 2025 года – и все. И совершенно неважно, выполнило ли предприятие мобилизационное задание или еще нет. А если предприятие определено как критически важное, то тут даже наличие в определенный момент заказов, как говорится, "до лампочки". Мало ли, сегодня нет мобилизационного задания, а завтра уже появилось. И специалисты нужны", – заявила эксперт.

Ей не встречались случаи, когда компании давали бы право на бронирование под какой-то один заказ.

"Ты либо признан критически важным, либо нет. А основания для досрочного аннулирования отсрочек – это только увольнение работника или закрытие предприятия", – объяснила юрист.

Костышин считает, что оправдание ТЦК о "сбое в программе" – это просто удобная формулировка, чтобы оправдать свои действия.

Как писал OBOZ.UA, в конце 2024 года на портале государственных услуг Дія запустили новую услугу – аннулирование бронирования для военнообязанных работников предприятий. Она пригодится руководителям, которые исчерпали лимит на бронирование сотрудников от мобилизации и при этом хотят заменить одного забронированного на другого.

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