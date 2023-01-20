Могут ли выдавать повестки по месту работы в Украине: нюансы новых правил воинского учета

В Украине с 2023 года действуют новые правила воинского учета, в частности, в вопросе его осуществления учреждениями и организациями. Теперь выдача повесток военнообязанным украинцам возможна по месту их работы.

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В рамках действия военного положения всеобщей мобилизации в стране подлежат мужчины 18-60 лет. OBOZREVATEL объясняет, какие обязанности новый порядок возлагает на работодателей во время войны.

Могут ли на работе выдавать повести?

Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов утвержден постановлением КМУ №1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно закону, обязанности по ведению воинского учета возлагаются на работников службы персонала, службы управления им, а обязанность выдавать повестки – на руководителя, отметил адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

В случае получения распоряжений районных (городских) Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) относительно оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций обязаны:

– выдать приказ (распоряжение) об уведомлении призывников, довести его до сведения таких лиц под личную подпись в части, касающейся их прибытия в соответствующий ТЦК, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки;

– вручить повестки о явке по вызову в ТЦК или другой орган (по наличию);

– обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытия призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующий ТЦК, орган СБУ, подразделение СВР.

Какая ответственность за нарушение воинского учета на работе?

В статье 210-1 КУоАП указано, что нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное первый раз, карается наложением штрафа на лиц от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (в 2023-м один НМДГ составляет 1342 гривны. – Ред.), а на должностных лиц – от двухсот до трехсот НМДГ.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой этой статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период предусматривают штраф для граждан – от двухсот до трехсот НМДГ, на должностных лиц – от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кого из работников можно забронировать во время мобилизации и как это сделать. Также было разъяснение о том, может ли звонок из военкомата заменить повестку.

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