Может ли звонок из военкомата заменить повестку и как должна происходить мобилизация в Украине: разъяснение

Из-за военной агрессии РФ в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Во время последней призыв граждан в армию не может производиться по телефону.

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Он должен проходить по действующим законодательным нормам, которые такого способа вручения повестки не предусматривают. OBOZREVATEL объясняет, могут ли украинцев мобилизовать звонком по телефону.

В Украине мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Есть определенные правила получения повестки, которые не могут нарушаться сотрудниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или бывшие военкоматы).

Почему могут звонить из военкомата?

Украинцы могут получать звонки от сотрудников Территориальных центров комплектования, но для этого есть некоторые причины.

Как пояснил глава Дарницкого ТЦК города Киева полковник Руслан Тригуб, призыв в армию не может производиться по телефону.

По его словам, военнообязанные могут быть уведомлены по телефону о необходимости явиться в определенный военкомат согласно назначенному времени. Уже в ходе личной встречи обсуждаются все нюансы, а призывник, вероятно, получит повестку.

"Я вызываю его в ТЦК, он проходит все процедуры, медицинское освидетельствование, личное изучение, после этого оформляются документы. Лишь потом я говорю: вы мобилизованы и отправляетесь в ту или иную команду", – подчеркнул он.

Отмечается, что иногда по телефону призывнику могут посоветовать взять с собой личные вещи – на случай, если мобилизация будет проведена сразу на месте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, могут ли выехать из Украины во время мобилизации мужчины с видом на жительство в другой стране. В то же время в Кабмине определили срок, когда в Украине "возьмутся" за военнообязанных мужчин, выехавших за границу.

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