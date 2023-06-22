Могут ли вручить повестку студенту на каникулах или в академическом отпуске: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Однако студенты не подлежат призывы в войска.

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В то же время юристы объяснили, могут ли студенту вручить повестку на каникулах или в академическом отпуске. Об этом сообщает "24 канал".

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил, что у студентов существует так называемое "промежуточное время". Речь идет о каникулах либо об академическом отпуске.

Зачастую промежуточное время – это период между концом июня, когда заканчиваются сессии и экзамены и концом августа или началом сентября, когда появляются документы о зачислении на обучение. Если говорить о поступлении в аспирантуру и докторантуру, то это, вероятно, даже больший период времени.

Юрчак подчеркнул, что законом четко определен перечень оснований для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации во время действия военного положения. Они предусмотрены и пунктом 2 части 4 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В перечне этих оснований нет обучения. Поэтому лицо, ставшее студентом дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на увольнение с военной службы.

Однако мобилизованные студенты часто оспаривают приказы об их мобилизации и идут в суд. В то же время юрист говорит, что студенты в основном проигрывают судебные споры из-за действующих норм законодательства.

Юрист объяснил, что ни во время каникул, ни во время пребывания студента в академическом отпуске, такое лицо не теряет право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Условием получения отсрочки от мобилизации является только уровень и форма получения образования (дневная или дуальная).

Напомним, от мобилизации в Украине хотят физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и гиг-специалистов. Чиновники хотят делать ФЛП и гиг-специалистов доступными для бронирования от мобилизации во время военного положения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого в первую очередь мобилизуют в Украине во время военного положения. Об этом на брифинге рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

Также сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.