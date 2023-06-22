В Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов: подробности

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Однако существует ряд законных оснований, позволяющих получить отсрочку.

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Более того, освободить от мобилизации хотят физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и гиг-специалистов. Об этом во время конференции IT Ukraine Legal Conference рассказал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко.

По его словам, сейчас такую возможность обговаривают в Министерстве экономики. Чиновники хотят делать ФЛП и гиг-специалистов доступными для бронирования от мобилизации во время военного положения.

Директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики подчеркнул, что каждая отрасль уникальная, но IT-отрасль – одна из самых мощных и важных в Украине.

"Мы понимаем, что ФЛП – это основная форма трудоустройства в IT. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас они все выпали из системы", – рассказал Сергей Сметанко.

Также он добавил, что в законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации. Однако сейчас министерство работает над вопросом соответствующих изменений в законе.

Более того, Сметанко подчеркнул, что в прошлом году многие заявки возвращали компаниям из-за недостаточного обоснования. Сейчас процедура прописана более четко и понятно, а предприятию достаточно подпадать под три критерия, чтобы считаться критически важным.

Напомним, в Украине на законодательном уровне не определяется количество лиц одной семьи, которых могут мобилизовать. Все зависит от конкретного случая, ведь в семье могут быть военнообязанные, имеющие право на отсрочку от призыва.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого в первую очередь мобилизуют в Украине во время военного положения. Об этом на брифинге рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

Также сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.