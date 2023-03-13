Могут ли мобилизовать в Украине во время военного положения студентов, преподавателей и аспирантов: разъяснение

В Украине продлено военное положение и всеобщая мобилизация 2023 года, когда в ряды военнослужащих могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Вместе с тем под нее подпадают не все педагоги, а также учащиеся в украинских вузах.

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В то же время в этом вопросе есть свои нюансы. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, могут ли забрать в ВСУ во время войны студентов, преподавателей и аспирантов.

Кто из педагогов и соискателей образования не подлежит мобилизации?

Научно-педагогические работники университетов и учреждений и профессионального высшего образования, научных учреждений, имеющих ученое звание или степень при условии, если они работают на соответствующих должностях в учебных заведениях не менее 0,75 ставки не подлежат мобилизации.

Так же и студенты, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

В то же время студенты, окончившие бакалавриат перед поступлением в магистратуру уже не студенты, и, соответственно, не могут претендовать на отсрочку от мобилизации.

Такие лица не являются соискателями образования, поскольку списки студентов формируются 1 сентября, поэтому в этот период выпускники бакалавриата теряют отсрочку.

Также отсрочку имеют и получающие второе высшее образование, но это касается только тех, кто учится на дневной или дуальной форме.

Адвокаты советуют заранее иметь документы из учебного заведения в случае, если неожиданно придет повестка.

"Те, кто получает профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а потому их мобилизация является незаконной", – объяснил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Однако, повторил он, это касается исключительно обучающихся по дневной или дуальной форме независимо от страны, в которой получают образование соответствующие лица.

Мужчины, достигшие 27 лет, должны прибыть в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для прохождения медкомиссии.

Соответствующее решение есть в порядке прохождения военно-больничной комиссии (ВЛК) призывниками. Оно закреплено Постановлением правительства №92 от 1 февраля 2023 года (вступило в силу 2 февраля 2023 года).

Так, согласно законодательству, украинцы мужского пола, которым исполнилось 27 лет, будут получать повестки во время всеобщей мобилизации.

С ней они должны прибыть в ТЦК и СП, чтобы заменить приписное свидетельство военным билетом или временное удостоверение военнообязанных.

Как сообщал OBOZREVATEL, воин Павел Вышебаба, который в мирной жизни был экоактивистом и музыкантом, а на войне стал командиром отделения и пишет стихи, объяснил, почему мобилизованным бойцам сейчас легче. Он обратил внимание на то, что в обучении новых военнослужащих нет такой спешки и хаоса, с которыми столкнулись украинцы, которые стали на защиту страны в первые дни полномасштабной войны.

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