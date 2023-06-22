Мог бы быть разведчиком или диверсантом: бойцы ВСУ на позиции приручили ворона. Фото и видео

Бойцы Сил территориальной обороны ВСУ на Харьковщине приручили ворона. Они подобрали птицу, обогрели и накормили, когда ее вытолкнули из гнезда, а назвали Мавиком. Он уже привык к людям, крадет личные вещи и оружие, поэтому защитники шутят, что научат его сбрасывать гранаты на врага.

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Об этом рассказывает "Суспільне Харьков". Воины Харьковского батальона 113-й бригады Сил ТрО нашли ворона около трех месяцев назад в поле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Как говорят, их родители в возрасте полгода выталкивают и они живут сами по себе. Как раз рядом были наши ребята, подобрали, обогрели, покормили", – рассказал боец с позывным "Майор".

Почти все время Мавик проводит рядом с военными, в километре от позиций оккупантов. А летать научился три недели назад.

"Сейчас может облетать посадку, возвращается все равно. Зимой жил, если не холодно было, то на улице. Ночевал в блиндаже. Сейчас уже тепло, дождя нет. Сегодня ночевал на ветке", – говорит "Майор".

Позывной ворону дали, вдохновившись названием дронов "Мавик", которые ВСУ используют в разведке или для нанесения поражения врагу.

"Там когти такие хорошие! На голову или на плечо сядет, может и оставить следы какие-то. И поэтому гранаты он удержать смог бы, наверное. Может, научим его на врагов сбрасывать гранаты, но пока что маловат", – шутит "Майор".

В то же время гранаты от птицы прячут, чтобы не причинил себе вреда. Мавик время от времени может утащить у бойцов что-то из боекомплекта, пистолет, тапочки, носки и другие личные вещи. Еду и понравившиеся предметы прячет в специальных местах, говорит "Майор".

Ест Мавик вместе с бойцами: тушенку, сосиски, сыр, хлеб, воду, картофель. Во время взрывов остается на позиции.

"Да не очень реагирует, немного начинает суетиться. Но не прячется особо. Как настоящий военный – не очень пугается. Мог бы, пожалуй, разведчиком быть. Или диверсантом. Поскольку он и нам здесь диверсии маленькие делает, я думаю, врагу бы точно, если научить, мог бы делать диверсии", – рассказал "Майор".

Интересно, что других животных, в частности кошек, пытающихся подойти к бойцам, Мавик сразу прогоняет.

"Это его ареал, где он живет, и не дает никому другому заходить сюда", – говорит боец.

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