Каждая жизнь важна: в Киеве в доме, где произошел взрыв, спасли котика. Фото

Специалисты продолжают поисковые работы в многоэтажном доме в Киеве, где ночью 22 июня произошел взрыв. В частности, бойцы ГСЧС спасли котика, который жил в одной из квартир.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Разбор завалов еще не завершен.

"Каждая жизнь важна! На месте взрыва в многоэтажке Киева пожарные спасли домашнего любимца", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве ночью четверга, 22 июня, начался сильный пожар в многоэтажке недалеко от станции метро "Черниговская", перед этим местные жители слышали громкий взрыв. В результате происшествия был поврежден многоэтажный жилой дом.

По словам мэра Киева, спасатели продолжают разбирать завалы в доме, в котором ночью, 22 июня, произошел взрыв. По предварительной информации погибли два человека, на месте продолжаются поисковые работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа.

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