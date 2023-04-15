Мобилизация в Украине: могут ли снятые с воинского учета мужчины выехать за границу

В условиях военного положения в Украине запрещен выезд за границу военнообязанным мужчинам 18-60 лет. В то же время законом предусмотрены исключения, при которых из страны могут выезжать граждане, освобожденные от мобилизации по состоянию здоровья и снятые с воинского учета.

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Для этого на пункте пропуска мужчине нужно предъявить пакет подтверждающих документов. Об этом в эфире киевского телеканала рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Он отметил, что выехать за границу может гражданин Украины военнообязанного возраста, если он признан непригодным к военной службе с исключением из воинского учета.

Такое решение, напомним, принимается на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о том, что конкретный мужчина по состоянию здоровья не может служить в армии. Эти данные должны быть указаны в его военном билете.

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с воинского учета в связи с тем, что непригодны к военной службе, и спокойно едете на границу", – убеждает Кравец.

По его словам, с таким пакетом документов пограничники обязаны выпустить гражданина за границу. Понятно, что прежде они должны проверить их подлинность.

Добавим, что в условиях военного положения пересекать границу могут военнообязанные мужчины, имеющие отсрочку от призыва, а также документ об их зачислении на специальный воинский учет.

При этом ограниченно пригодные к службе во время войны, то есть мужчины с "белым билетом" не могут выехать за границу, но ничто не является препятствием для возвращения таких украинцев на Родину.

Напомним также, что граждан Украины за границей обязали ставать на воинский учет в дипломатических учреждениях.

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