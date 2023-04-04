Кто может получить ''белый билет'' во время мобилизации в Украине и дает ли он право на выезд за границу: разъяснение

В Украине под "белым билетом" подразумевается категория годности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости. Ее определяет Военно-врачебная комиссия (ВВК).

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OBOZREVATEL выяснил, могут ли мужчины с "белым билетом" вызвать в Терцентр комплектования и отправить на медкомиссию, а в итоге – мобилизовать. Также рассказываем, дает ли такой документ право на выезд за границу во время военного положения.

Отметим, что ВВК определяет следующие категории ограниченности к службе:

– ограниченно пригодный;

– непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное;

– непригодный к военной службе с исключением из воинского учета.

В условиях войны ограниченно пригодные к военной службе и ограниченно пригодные в военное время лица могут быть мобилизованы и нести службу в тылу.

Освобождаются от мобилизации только те граждане, которые имеют "белый билет" именно по категории непригодный к военной службе с исключением из воинского учета.

Особенности состояния здоровья лиц с ограниченной годностью учитываются при призыве. Военно-врачебная комиссия отмечает, какие виды службы и работы, согласно возрасту, специальности и болезням, противопоказаны мобилизованному.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденному приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 №402, признанные ограниченно пригодными к военной службе не могут быть мобилизованы в высокомобильные десантные войска, плавсостав, морскую пехоту, спецсооружения.

Они пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Можно ли пересечь границу Украины с "белым билетом"?

В условиях военного положения выехать за границу могут все граждане Украины, кроме граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений есть мужчины, которые имеют:

– удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет;

– заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

То есть, выехать за границу могут только граждане с военным билетом, в котором определена непригодность к военной службе с исключением из воинского учета. Ограниченно пригодные в военное время, то есть мужчины с так называемым белым билетом не могут выехать за пределы Украины. Запрет не касается только въезда – возвратиться на территорию Украины можно.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров заверил, что в Украине повестки военнообязанным не будут посылать в мессенджеры. По его словам, сейчас это технически невозможно, поскольку нет качественного реестра.

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