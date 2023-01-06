Украинцев за границей обязали становиться на военный учет в дипучреждениях: кого касается

Вопрос учета военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами Украины в 2023 году, получил законодательное оформление. Теперь дипучреждения будут организовывать их воинский учет за границей и заниматься возвращением мужчин домой во время мобилизации.

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Новые правила прописаны в принятом 30 декабря 2022 года постановлении №1487 Кабмина. OBOZREVATEL объясняет, кого из украинцев это в первую очередь касается.

Согласно документу "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", на зарубежные дипломатические учреждения Украины возложен ряд новых обязанностей, а также предоставлены новые полномочия в вопросе взятия на воинский учет лиц, находящихся за рубежом.

Теперь украинские посольства и консульства в иностранных государствах должны вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, должны информировать о его начале в Украине.

Кроме этого, сообщать в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения таких граждан на воинском учете.

Снятие с воинского учета выезжающих за границу и их взятие на учет дипучреждениями

Новым порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов определены также временные рамки пребывания лиц за границей, требующих снятия с учета.

В частности, речь идет о том, что снятие с него лиц, выезжающих за границу на срок более трех месяцев, осуществляется после личного прибытия их в:

– соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

– орган СБУ;

– подразделение Службы внешней разведки.

В любом случае – с документами, подтверждающими выезд за границу.

Документом определяется, что призывники, военнообязанные и резервисты должны быть на воинском учете независимо от места нахождения.

В случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев они должны стать на воинский учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Законодательно определено, что указанные категории украинцев обязаны лично в семидневный срок со дня прибытия в новое место жительства прибыть в зарубежное учреждение Украины.

С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и соответствующие военно-учетные документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до 19 февраля 2023 года продолжили действие военного положения и всеобщей мобилизации из-за войны с российским агрессором. Соответствующие законопроекты поддержали депутаты Верховной Рады 16 ноября прошлого года.

О том, кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения в Украине и какие документы для этого нужны, – читайте в материале.

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