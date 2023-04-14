Сколько действует бронирование от мобилизации в Украине и на каких основаниях ее могут отменить: разъяснение

Во время военного положения в Украине все мужчины 18-60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. При этом, если они работают в компаниях, имеющих особое значение для экономики страны в условиях войны, то могут получить отсрочку от призыва.

Видео дня

Такая бронь, конечно, дается не всем и действует не вечно. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, на какое время возможно бронирование сотрудников и в каких случаях они могут ее потерять и попасть на службу в ВСУ.

Сколько действует бронь от мобилизации?

Отметим, что порядок бронирования военнообязанных во время военного положения в Украине определяется постановлением Кабмина №76.

Согласно ст. 2 этого порядка, решением Минэкономики определяется срок действия отсрочки, который для работников не может превышать:

1. Срок проведения самой мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других госорганах и органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения их функционирования.

2. Шесть месяцев – для военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях:

– которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

– осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Когда бронь от мобилизации может отменить?

Согласно пункту 12 Постановления, бронирование от призыва на военную службу для работников аннулируется в следующих случаях:

– истечение срока его действия;

– завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены;

– завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;

– ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации;

– увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

После наступления таких обстоятельств работники даже важных для страны предприятий в итоге могут получить повестки и быть мобилизованными в ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально разрешили выдавать повестки мужчинам не по месту регистрации, где они состоят на воинском учете. В то же время юристы предполагают, что с выдачей повесток не по месту жительства военнообязанного могут возникнуть проблемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!