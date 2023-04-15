Мобилизация в Украине: какая ответственность за неявку в военкомат

Мобилизация в Украине началась с первого дня полномасштабного вторжения страны-агрессора России. И она продолжается до 20 мая. В течение этого времени повестки выдают всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые представители мужского пола не являются в военкомат. За это им светит административная и уголовная ответственность.

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Как известно, после получения повестки гражданин обязан явиться в военкомат для проверки личных данных. И это не значит, что мужчину сразу отправят на передовую, сообщает TODAY.

После того, как человек приходит в военкомат за повесткой, его сначала поставят на учет, уточнят личные данные и, скорее всего, отпустят домой.

И только потом должна прийти повестка для прохождения медкомиссии. А уже после этого следуют заключения врачей о том, что человек действительно подлежит мобилизации, его могут направить на военную службу.

В то же время, за неявку в военкомат при отсутствии уважительных причин украинским законодательством предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Таким образом, штраф можно получить:

– если человеку впервые вручили повестку для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии, а он не явился в военкомат, то его ждет штраф от 1 700 до 3400 грн (для должностных лиц — от 3 400 грн до 5 100 грн);

– если мужчина получил повестку второй раз в течение года и снова не пришел в военкомат, это наказывается штрафом в размере от 3400 до 5100 грн (для должностных лиц – от 5100 грн до 8500 грн).

И самое важное, уголовная ответственность угрожает тем гражданам, которые проигнорируют повестки в третий и четвертый раз.

Однако, если мужчина прошел медкомиссию, и его официально сочли годным к военной службе, но он не явился в военкомат, наказание будет в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях военного положения в Украине запрещен выезд за границу военнообязанным мужчинам 18-60 лет. В то же время законом предусмотрены исключения, при которых из страны могут выезжать граждане, освобожденные от мобилизации по состоянию здоровья и снятые с воинского учета.

Граждан Украины за границей обязали ставать на воинский учет в дипломатических учреждениях.

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