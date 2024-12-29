Мобилизация 18-летних: Наев оценил, действительно ли это нужно Украине

В Украине нет необходимости мобилизовать в ряды Сил обороны мужчин с 18 лет. По крайней мере на данный момент, когда такой ресурс нечем вооружать.

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Такое мнение высказал генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Украинскому радио Чернигов". Бывший командующий Сил обороны и Герой Украины более 30 лет посвятил военной службе.

По его словам, что касается мобилизационных ресурсов, то сейчас в Украине "даже не исчерпан ресурс возрастной группы от 25 до 50 лет".

"У нас достаточно сил и средств, чтобы вести оборону нашей страны. Что касается 18 лет и старше, на данный момент потребности военной в этом нет", – прокомментировал он.

Более того, отметил военный, таких солдат необходимо оснащать вооружением, военной техникой и соответствующим снаряжением.

"Западные партнеры способны дать это все?" – поинтересовался Наев.

На днях советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский предположил, что в 2025 году в Украине якобы могут снизить мобилизационный возраст. Однако нардепы Федор Вениславский и Дмитрий Наталуха опровергли это, ведь соответствующих законодательных инициатив нет и оборонный комитет не ведет об этом дискуссий.

До этого министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что "Запад не может диктовать Украине решение", которое касается снижения мобилизационного возраста. По ее мнению, это желание партнеров снять ответственность за ранее достигнутые договоренности.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-начальник Генштаба ВСУ генерал Виктор Муженко выразил убеждение, что Украина на данный момент не имеет практической возможности для того, чтобы установить для военных Сил обороны четкие сроки службы. Чтобы восполнять потери и формировать новые подразделения и части резерва, нужно мобилизовать больше людей.

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