Муженко объяснил, есть ли сейчас возможность установить четкие сроки службы для военных

Украина на сегодняшний день не имеет практической возможности для того, чтобы установить для военных Сил обороны четкие сроки службы. Для того, чтобы восполнять потери и формировать новые подразделения и части резерва, нужно мобилизовать больше людей.

Видео дня

Такое мнение в интервью Радио Свобода озвучил генерал Виктор Муженко, бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ (2014-2019), ныне ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института ВСУ. По его словам, сейчас невозможно даже обеспечить уменьшение численности личного состава, поскольку есть раненые и погибшие военные.

"Если нам (это безотносительно, просто относительные показатели) нужно призвать ежемесячно 30 тысяч для пополнения потерь частей, который выполняют задания, и для возможного формирования дополнительных воинских частей, частей резерва, а мы призываем в 2 раза меньше, 15 тысяч или даже 20 тысяч, то это говорит о том, что мы не сможем никогда обеспечить такую ротацию, чтобы отслужил, а на их место – сколько уволилось, столько должно прийти", – отметил Муженко.

По убеждению генерала, только полная мобилизация позволит укомплектовывать воинские части и создавать резервные. Когда эта численность устраивает командование, тогда можно будет осуществлять ротацию, а позже и увольнять военных со службы.

"Пока мы не выйдем на перекрытие вот этого текущего некомплекта, мы даже не можем говорить о возможных увольнениях", – пояснил он.

Отметим, что первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в конце декабря 2024 заявил, что законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы находится на финальном этапе подготовки. Однако его реализация возможна только при создании надлежащих резервов для ротации.

"Но пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены воюющих сейчас на линии боевого столкновения, это сделать (демобилизацию. – Ред.) практически невозможно", – отметил Гаврилюк.

Как сообщал OBOZ.UA:

в октябре в Верховной Раде зарегистрировали очередной законопроект о демобилизации. Он предлагает увольнять в запас мужчин 18-25 лет, которые были ограниченно пригодными и попали на фронт за мобилизацией.

– В феврале нардепы одобрили законопроект по изменению сроков срочной военной службы. Он содержит норму о демобилизации срочников и 12 месяцев отсрочки для них от следующего призыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!