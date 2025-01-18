Многодетные родители временно не смогут оформить отсрочку в Резерв+: в чем причина

Многодетные родители в Украине временно не смогут оформлять онлайн-отсрочку от мобилизации в Резерв+. Услуга будет недоступна с 17 января 22:00 до понедельника, 20 января.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. Причина в том, что в реестре Национальных информационных систем будут проводиться технические работы.

В то же время, эти работы никак не повлияют на уже полученные отсрочки.

"Из-за этого многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+. Технические работы никак не повлияют на уже полученные отсрочки", отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что с 20 января после технических работ функция станет доступной, как всегда.

Ранее в Украине уже было приостановлено оформление отсрочок многодетными родителями в Резерв+, услугу возобновили 5 января 2025 года. Недоступность данной услуги была связана с крупнейшей в истории кибератакой на государственные реестры, совершенной вражескими хакерами 19 декабря 2024 года.

Напомним, что согласно действующему закону о мобилизации, мужчины призывного возраста, имеющие трех или более несовершеннолетних детей, не подлежат призыву в армию. В то же время, они должны обратиться в ТЦК, чтобы доказать право на отсрочку, а также отсутствие задолженности по алиментам.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с января 2025 года электронные направления на прохождение ВЛК станут доступны в системе "Резерв+". Минобороны продолжает внедрять комплексную реформу военно-врачебной экспертизы в украинских Вооруженных силах.

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