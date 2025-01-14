'Должен восстановить доверие общества к системе': Умеров сказал, когда у Резерв+ появятся электронные направления на ВЛК

Уже с января 2025 года электронные направления на прохождение ВЛК станут доступны в системе "Резерв+". Минобороны продолжает внедрять комплексную реформу военно-врачебной экспертизы в украинских Вооруженных силах.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, 14 января. По его словам, первым этапом стало создание нормативной основы для введения электронных направлений на прохождение ВЛК для военнообязанных.

"Наша цель – создать современную, прозрачную систему ВЛК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические препятствия. Благодаря цифровизации этот процесс станет более удобным для каждого", – отметил Умеров.

Он добавил, что для упрощения процедур как для военнообязанных, так и военнослужащих продолжается разработка новых нормативных актов. Теперь ВЛК будут учитывать решения экспертных команд по оценке ежедневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения отвечают современным стандартам и требованиям.

"Убежден, что эти изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВЛК, сделают его справедливым и эффективным", – резюмировал министр обороны.

Напомним, по словам Умерова, в 2025 году военная стратегия Украины будет сосредотачиваться на четырех приоритетах: стабилизации линии фронта, укреплении оборонного потенциала государства, усилении защиты воздушного и морского пространства, а также противодействии попыткам России использовать свои масштабные ресурсы для достижения преимущества.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодные" и не прошедшие ВЛК до 5 февраля, могут быть оштрафованы. На данный момент сумма штрафа колеблется от 17 до 25,5 тысячи гривен. В случае повторного нарушения штраф может достигнуть 57 тысяч гривен с учетом исполнительного сбора.

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