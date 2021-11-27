Мнения военнослужащих по делу 'вагнергейта' разделились: кому больше верят в ВСУ. Инфографика

Большинство опрошенных украинских военнослужащих не определились, кому верить в деле о спецоперации по задержанию "вагнеровцевцев" – украинскому президенту Владимиру Зеленскому или экс- руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василию Бурбе. 38% не знают, кому доверять.

Соответствующий опрос с помощью Liberty Report был проведен в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 26 ноября. Трансляция ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зрителям в студии программы задали вопрос: "В деле "вагнергейта" кому вы больше верите?", и предложили три варианта ответа. Так, доверие президенту выразили 27% опрошенных, Бурбе – 35%, не определились, кому доверять – 38%.

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Как голосовали офицеры:

30% верят Зеленскому;

41% – Бурбе;

29% – не определились.

Как голосовали сержанты и солдаты:

25% доверяют президенту;

31% – Бурбе;

44% – не определились.

Результаты голосования показали, что позиция Зеленского в большей степени пользуется поддержкой среди военнослужащих младше 30 лет.

Военные в возрасте 18-29 лет голосовали так: 31% доверяет Зеленскому, 21% – Бурбе, 48% – не определились. Военные 30-44 лет: 25% – Зеленскому, 32% – Бурбе, 43% – не определились. Военные 45+: 27% верят президенту, 44% – Бурбе, а 29% – не определились.

Напомним: экс-глава ГУР заявил, что причин провала спецоперации несколько. По его мнению, это "крот", который работает на Россию, плохая подготовка украинской стороны и хорошая работа контрразведки Беларуси." Со своего опыта могу сказать, что это провал, благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, и, по моему мнению, сливают информацию врагу", – сказал Бурба.

Он также заявил, что получил указание о переносе финального этапа операции от главы Офиса президента Андрея Ермака. Сразу же после этого заявления, против Бурбы началась негативная пиар-кампания.

Во время пресс-марафона Зеленский сделал несколько заявлений о Бурбе: о том, что тот причастен к "зачистке" Майдана, сделал ремонт в Конча-Заспе за 11 миллионов гривен, предлагал использовать оперативную информацию о коронавирусе и вакцине. Экс-глава ГУР в свою очередь заявил, что будет обращаться в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября международная группа Bellingcat обнародовала свое расследование по "вагнеровцам". Согласно их данным, спецоперация готовилась Главным разведывательным управлением Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, а Зеленский был посвящен во все детали.

Отмечается, что к операции был привлечен бывший сотрудник ГРУ РФ, который был завербован за несколько лет до этого.