Митрополит УПЦ МП Августин засветился на богослужении с духовенством РПЦ в Италии: разгорелся скандал

Несмотря на отрицание связей с русской церковью и заявления о независимости от нее, митрополит Белоцерковский и Богуславский УПЦ МП Августин (светское имя Маркевич Адам Иванович) провел служение с духовенством РПЦ в Италии. Также он принял участие в мероприятии, организованном местным приходом РПЦ.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан. Он опубликовал соответствующие фотографии.

По словам военного, Августин в Милане принял участие в Богослужении с духовенством епархии РПЦ МП в Италии, а также на конференции, организованной местным приходом РПЦ.

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"Ай да лукавый Владыко. У нас нет связей с РПЦ МП, это все остальное, это фейки и провокации...", – иронизирует Анатолий Штефан

Полковник ВСУ добавил, что приход РПЦ МП св. Амвросия Медиоланского в городе Милан и духовенство прихода принадлежит Администрации РПЦ МП в Италии. Он также опубликовал соответствующие скриншоты.

"Браво Адам Иванович! Так ярко кормить свою паству дерьмом надо уметь и иметь невероятную способность. Надеюсь по приезду в Украину ваши действия оценят представители СБУ", - отметил Штефан.

Отметим, что Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин УПЦ МП (Маркевич Адам Иванович) попал в список сайта Миротворец за распространение кремлевской пропаганды и участие в информационно-пропагандистских мероприятиях России. Он противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) призвал россиян обеспечить армию всем необходимым для продолжения кровавой "спецоперации" в Украине. Он заявил, что граждане РФ должны искать всевозможные возможности для этого и собирать деньги.

Гундяев также заявил, что поражение России будет означать конец света. Он также попытался напугать последствиями, которые якобы затронут все человечество.

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