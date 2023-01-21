'Ищите возможности, собирайте деньги': патриарх Кирилл призвал россиян обеспечить армию всем необходимым для войны против Украины

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), яростно поддерживающий войну РФ против Украины, призвал жителей страны-агрессора обеспечить армию всем необходимым для продолжения кровавой "спецоперации" в нашем государстве. Он заявил, что россияне должны искать всяческие возможности для этого и собирать деньги.

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Об этом Гундяев сказал 19 января, на Крещения Господне по окончании своей литургии в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Москве. Его заявление опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

Он напомнил о прошлых войнах, заявив, что агрессоры не добились своего, потому что весь народ поднялся на защиту Родины.

"Сколько было обиженных на советскую власть! Сколько священников сидело в тюрьмах, сколько храмов разрушено, сколько крестьян раскулачено! Но все отступило на задний план, и люди, движимые патриотической идеей, мобилизовались, осознав, что внешний враг представлял огромную, экзистенциальную угрозу нашей стране. И мы выиграли, потому что действительно произошла мобилизация всего народа", – выдал патриарх.

Гундяев заявил, что россияне должны работать за двоих и за троих и быть едиными и в экономическом, и в политическом отношении.

"Наши ребята, прежде всего те, кто отправляется на передовую, очень нуждаются в духовной поддержке. И в этой ситуации не может быть никаких формальных слов. Нужно уметь сказать человеку то, что его укрепит, в том числе тогда, когда раздастся команда "в атаку!" Команда, без которой не может быть победы, когда нужно встать и идти навстречу смерти. И ведь наши ребята сейчас так и поступают — поднимаются из окопов и идут навстречу смерти", – выдал Гундяев, заявив, что россияне должны поддерживать военнослужащих всем, чем только могут и духовно, и материально.

Он сказал, что нужно мобилизовать прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты.

"Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих. Знаю, что многое уже делается, но думаю, еще недостаточно, да и в медийном пространстве нечасто говорят о помощи Русской Православной Церкви тем, кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней линии фронта", – сказал патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гундяев заявил, что поражение России будет означать конец света. Он также попытался напугать последствиями, которые якобы затронут все человечество.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее патриарх также призывал к "духовной мобилизации" для примирения РФ и Украины. Он не раз поддерживал войну в Украине.