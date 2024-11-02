Митрополит УПЦ из Закарпатья строит особняк под Москвой: в каких скандалах был замечен раньше

Митрополит Хустской епархии УПЦ МП Марк Петровций, имеющий гражданство России, строит роскошный частный дом под Москвой. Его стоимость составляет не менее 250 тысяч долларов.

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Общая площадь особняка – 1355 квадратных метров. Строительство продолжается, невзирая на полномасштабную войну России против Украины, пишет журналист Виталий Глагола.

Имение расположено в элитном районе города Сергиев Посад Московской области. Местонахождение дома было установлено по данным правоохранительных органов и российских баз данных – это улица Пугачева, дом 13а.

Эту информацию подтверждает фотография миграционной карточки, которую митрополит Марк заполнял при получении российского паспорта, где в графе о месте жительства указан дом в Сергиевом Посаде.

"Его площадь составляет 1355 м² и оценивается в среднем на сумму 20 миллионов российских рублей. Это около $250 000", – говорится в сообщении.

В течение своей духовной деятельности митрополит Марк занимал разные высокие должности в структуре РПЦ, в частности 25 июня 1978 года патриарх Пимен назначил его благотворительным Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом посту в Московской области.

Сейчас, несмотря на российское гражданство, Марк Петровций продолжает возглавлять Хустскую епархию УПЦ МП в Украине.

В Хустской епархии УПЦ МП отреагировали на эту информацию и заявили, что митрополит Марк действительно владел домом в России, но сейчас он ему не принадлежит.

"Домом владыка действительно владел во время его служения благочинным Троице-Сергиевой лавры. После его перевода на другое место служения дом был передан монастырю.

Здание, показанное на фотографиях, не имеет никакого отношения к архипастырю.

Пока владыка не владеет ни одним зданием и не имеет никаких имущественных обязательств перед российской федерацией", – заявили в епархии.

Ранее митрополит Марк фигурировал в расследовании о священнослужителях Украинской православной церкви Московского патриархата, имеющих гражданство страны-оккупанта РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, что племянник, помощник и личный водитель руководителя Хустской епархии УПЦ (МП) митрополита Марка (Петровция) диакон Владимир Петровций сбежал из воинской части и находится в розыске.

Митрополит Хустский Марк является одним из самых влиятельных архиереев УПЦ МП и лоббистом "русского мира" на западе Украины. В то же время, его племянник Владимир Петровций заявлял в кругу военных, что не хочет воевать против "своих".

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