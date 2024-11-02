Митрополит УПЦ из Закарпатья строит особняк под Москвой: в каких скандалах был замечен раньше
Митрополит Хустской епархии УПЦ МП Марк Петровций, имеющий гражданство России, строит роскошный частный дом под Москвой. Его стоимость составляет не менее 250 тысяч долларов.
Общая площадь особняка – 1355 квадратных метров. Строительство продолжается, невзирая на полномасштабную войну России против Украины, пишет журналист Виталий Глагола.
Имение расположено в элитном районе города Сергиев Посад Московской области. Местонахождение дома было установлено по данным правоохранительных органов и российских баз данных – это улица Пугачева, дом 13а.
Эту информацию подтверждает фотография миграционной карточки, которую митрополит Марк заполнял при получении российского паспорта, где в графе о месте жительства указан дом в Сергиевом Посаде.
"Его площадь составляет 1355 м² и оценивается в среднем на сумму 20 миллионов российских рублей. Это около $250 000", – говорится в сообщении.
В течение своей духовной деятельности митрополит Марк занимал разные высокие должности в структуре РПЦ, в частности 25 июня 1978 года патриарх Пимен назначил его благотворительным Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом посту в Московской области.
Сейчас, несмотря на российское гражданство, Марк Петровций продолжает возглавлять Хустскую епархию УПЦ МП в Украине.
В Хустской епархии УПЦ МП отреагировали на эту информацию и заявили, что митрополит Марк действительно владел домом в России, но сейчас он ему не принадлежит.
"Домом владыка действительно владел во время его служения благочинным Троице-Сергиевой лавры. После его перевода на другое место служения дом был передан монастырю.
Здание, показанное на фотографиях, не имеет никакого отношения к архипастырю.
Пока владыка не владеет ни одним зданием и не имеет никаких имущественных обязательств перед российской федерацией", – заявили в епархии.
Ранее митрополит Марк фигурировал в расследовании о священнослужителях Украинской православной церкви Московского патриархата, имеющих гражданство страны-оккупанта РФ.
Также OBOZ.UA сообщал, что племянник, помощник и личный водитель руководителя Хустской епархии УПЦ (МП) митрополита Марка (Петровция) диакон Владимир Петровций сбежал из воинской части и находится в розыске.
Митрополит Хустский Марк является одним из самых влиятельных архиереев УПЦ МП и лоббистом "русского мира" на западе Украины. В то же время, его племянник Владимир Петровций заявлял в кругу военных, что не хочет воевать против "своих".
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