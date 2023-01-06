Митрополит Эпифаний впервые совершит Рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре: ночное бдение началось в Михайловском Златоверхом

В праздник Рождества Христова, который по юлианскому календарю отмечается 7 января, возглавляющий Православную церковь Украины митрополит Эпифаний впервые проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, которым до сих пор пользовалась УПЦ МП. В 17:00 6 января также началось всенощное бдение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, которое совершает ПЦУ.

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Его покажет живое телевидение, сообщили на сайте храма. За литургией, которую отслужит митрополит Эпифаний, можно будет следить вживую 7 января с 09:00. Также в 09:00 7 января праздничная литургия начнется в Михайловском Златоверхом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как рассказал в эфире телемарафона начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский, рождественское богослужение предстоятеля ПЦУ в Киево-Печерской лавре будут охранять около трех тысяч правоохранителей. Они будут как по периметру лавры, так и у самого Успенского собора.

"Полиция Киева готовится к обеспечению правопорядка во время богослужения в Успенском соборе лавры. Само событие – историческое. Будет привлечено около 3 000 правоохранителей, из них – почти 1 700 полицейских", – сказал он.

По словам Выговского, часть полицейских будет находиться на территории Лавры, остальные – вокруг. Их главная задача – не допустить беспорядков и провокаций. Но пока информации о возможных таких планах нет.

Напомним, о первой в истории литургии настоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре ранее сообщили на официальном сайте ВЦУ.

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верным и общественность, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова настоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 202 , – говорилось в сообщении.

Отметим, что вопрос о дате празднования Рождества снова начал активно обсуждать в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ. В ВЦУ разрешили верующим отмечать 25 декабря или 7 января по желанию.

В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что разница между празднованием Рождества 25 декабря и 7 января заключается только в календарях, которыми пользуются церкви;

– опрос украинцев в приложении "Дія" показал, что более половины граждан желают праздновать Рождество 25 декабря (по григорианскому календарю). За такой вариант проголосовало 58,99% респондентов.

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