"Мир – это хрупкий цветок": Зеленский и Папа Римский обменялись знаковыми подарками. Фото

Во время встречи в Ватикане 11 октября президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск обменялись символическими подарками. Глава нашей страны привез религиозному лидеру картину, посвященному преступлениям российских оккупантов в городе Буча Киевской области.

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Об этом сообщается на портале Vatican News. Авторами картины являются Владимир Козюк и Владислав Задворский из Ирпеня. Ее название – "Бучанская резня: История Марички".

На переднем плане, на фоне разрушенного города, художники изобразили ребенка. На шарфе девочки и ее щеке – кровь. Позади видно мирного жителя, убитого российскими военными преступниками. Мужчина ехал на велосипеде, когда его расстреляли оккупанты.

Франциск также сделал подарок и передал Зеленскому бронзовую табличку с изображением цветка, растущего рядом с птицей, и надписью: "Мир – это хрупкий цветок".

Добавим: авторы картины ранее рассказывали, что образом девочки Марички хотели передать весь ужас, который пришлось перенести жителям Бучи, а также других населенных пунктов, во время оккупации войсками РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский утром в пятницу, 11 октября, прибыл в Ватикан, где в Апостольском дворце уже в третий раз провел встречу с Папой Римским Франциском. Главной темой переговоров стало возвращение украинцев из российского плена.

– Перед этим (10 октября) с Франциском встретился глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук).

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