Минздрав снова оставил в 'желтом' списке только одну область: какие показатели в регионе

В Украине из-за продолжительности вспышки коронавируса не изменился перечень карантинных зон. С понедельника, 5 апреля, Министерство здравоохранения рекомендовало распространить "красный" уровень эпидемической опасности на Киев и 10 областей.

Количество "оранжевых" регионов осталось прежним – 13, а единственным "желтым", как и накануне, является только Херсонщина. Перечень с новыми показателями опубликован на сайте Минздрава.

В Херсонской области за прошедшие сутки выявили 176 новых заражений COVID-19 (всего 25 384), от последствий болезни умерли еще 7 человек (726), а 8 вылечились (21 608). Загруженность коек с кислородом в больницах области составила 18,1% на 4 апреля, а уровень госпитализаций – 46,3, что не превышает нормы в 60 на 100 тыс. населения.

В самой плохой "красной" зоне находятся: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоны принадлежат Винниччина, Волынь, Днепропетровщина, Донетчина, Запорожье, Кировоградщина, Луганщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Харьковщина, Хмельнитчина и Черкасщина.

В больницах большинства "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности койко-мест с подведенным кислородом. При норме не более 65%, на 4 апреля в Киеве он достигал 82,5%, в Киевской области – 74,6%, Житомирской – 74%, Николаевской – 73,5%, Львовской – 72,5%.

А также там превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней. В частности, 4 апреля больше всего их было в Хмельницкой области – 131,2 (при норме 60 на 100 тысяч населения), Киеве – 117,4, на Житомирщине – 116,2, Николаевщине – 111,8. Еще в 17-ти регионах этот показатель составил от 66,3 до 108,1.

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