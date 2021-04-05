У Києві всі відділення перепрофілювали під COVID-19, люди надходять "залічені" антибіотиками

У дев'ятій лікарні Києва ліжка в хірургічному, гінекологічному, терапевтичному, неврологічному та інших відділеннях перепрофілювали під заражених коронавірусом.

Якщо людям знадобиться така допомога, у лікарні просто не зможуть допомогти. Про це у себе в Facebook розповіла медик Людмила Коваленко.

"Не дай Бог, щоб знадобилася хірургічна, гінекологічна, неврологічна та т.д. допомога – все під ковідом! Бережіть себе і оточуючих", – написала вона.

Лікар зазначила, що "важкі" хворі поступають в відділення "залічені" антибіотиками. При цьому в інфекційному відділенні лікарні станом на 4 квітня вільно всього два ліжка.

Вона також показала фото черги з машин швидкої допомоги. За її словами, на холоді вранці стоїть по 7-8 авто з хворими.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, львівський лікар Тарас Жиравецький вважає, що добові показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні можуть бути в п'ять разів вище, ніж в офіційній статистиці.