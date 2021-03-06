Минздрав развенчал фейк о вакцине от COVID-19 и рассеянном склерозе

В Министерстве здравоохранения Украины опровергли распространяющийся в сети фейк о том, что вакцина против коронавируса якобы приводит к рассеянному склерозу.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook. В нем говорится, что в действительности только в единственном случае при испытании вакцины AstraZeneca было сообщено о том, что у пациента было обнаружено данное заболевание.

Еще у одного испытуемого было диагностировано воспаление спинного мозга. При этом в обоих случаях эксперты пришли к выводу, что указанные болезни не имели отношения к вакцинации.

"Минздрав напоминает, что вакцинация – самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19. Сегодня каждый украинец может внести вклад в борьбу с COVID-19 путем вакцинации", – говорится в сообщении Минздрава.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве опровергли ряд других фейков о вакцине против COVID-19. Кроме того, сообщалось, чтоукраинцы оказались в угрожающей ситуации из-за засилья ложной информации о коронавирусе.

Напомним также, ранее исследователи из Британии определили, для кого вакцина против COVID-19 может быть эффективней.