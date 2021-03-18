В Минздраве ответили, введут ли в Украине общенациональный локдаун

В Украине, несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусом, пока не будут вводить общенациональный локдаун.

В то же время украинцы должны строго соблюдать карантинные правила. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов в эфире ТСН.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если больше внимания будем обращать именно на карантинные ограничения, действующие на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня", – отметил он.

Если какая-то из областей уже перешла в такую зону, подчеркнул министр, там населению однозначно нужно выполнять те правила, которые прописал Минздрав. По словам Степанова, нынешняя вспышка коронавирусной инфекции в Украине продлится до конца апреля.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве не исключают возможности усилить карантин на всей территории Украины из-за ситуации с COVID-19, в частности ввести даже локдаун. Пока же, отметил он, есть все основания говорить, что и адаптивный карантин является эффективным механизмом. Руководителям местных администраций глава Кабмина посоветовал не ждать решения сверху, а брать на себя ответственность и самостоятельно усиливать ограничения в регионах. В то же время добавил, мол, "правительство сделает все, чтобы локдауна не случилось".

При этом сейчас смертность от коронавируса в Украине растет, а "безопасных" областей не осталось, из-за чего страна действительно оказалась на грани нового локдауна. Подробнее об этом читайте в материале.

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