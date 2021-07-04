Минздрав напомнил правила поведения на воде и первой помощи: что нужно знать

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам правила купания, которые могут сохранить жизнь. Так, по данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, с начала июня 146 человека погибли в воде. С начала года – 464, из них 44 – дети.

Среди основных правил – отдых на воде (купание, катание на лодках) более безопасно в светлое время суток, а также только в специально отведенных для этого местах. Они определяются местными органами исполнительной власти, сказано на сайте Минздрава.

Рекомендовано купаться в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/сек. Температуре воды – не ниже +18, воздуха – не ниже +24 градусов.

Какие еще рекомендации обнародовало министерство:

Видео дня

После принятия пищи купаться рекомендуется не ранее, чем через 1,5-2 часа.

Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды.

В воде стоит находиться не более 15 минут.

После купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.

Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.

Перед тем, как прыгать в воду, нужно убедится в безопасности дна, достаточной глубине водоема.

Нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

Во время купания лучше не делать лишних движений, не держать свои мышцы в постоянном напряжении, не нарушать ритма дыхания, чтобы не переутомлять себя. Без специальной подготовки и тренировок, разрешения врача нельзя брать участия в больших заплывах.

Правилами поведения на воде запрещается:

Купаться в необорудованных для этого местах.

Залезать на предупредительные знаки, буи, бакены.

Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого.

Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.

Использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другое орудие, не предусмотренное для плавания.

Плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, отведенных для купания.

Употреблять спиртные напитки во время купания.

Загрязнять воду и берег, стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания.

Подплывать близко к лодок и катеров, идущих неподалеку от мест купания.

Допускать в воде грубые игры, связанные с ограничением движения рук и ног.

Подавать ложные сигналы опасности.

Заходить глубже, чем по пояс, детям, не умеющим плавать.

Купание детей без сопровождения взрослых.

Человека, который тонул, важно как можно быстрее доставить к берегу и вызвать скорую. Однако нужно помнить, что пытаться вытащить человека на глубине, если опасность может угрожать и вам, не стоит – лучше позвать на помощь.

Оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель.

На берегу рекомендуется сделать несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду изо рта. Также нужно очистить полость рта от песка и водорослей.

Основные принципы оказания первой помощи при утоплении:

переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз);

если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание – зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему (повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд), маленьким детям одновременно вдувают воздух в рот и нос;

если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца. Для этого положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность, положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему, сделайте руки в локтях и всем своим весом нажмите, после не менее 30 нажатий (продолжительность каждого около 1 секунды);

если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, за полдня 3 июля на украинских водоемах утонули четыре человека. Смертельные случаи произошли в Кривом Роге, Киеве, Кураховке. А последний – в Днепре.

Несмотря на то, что спасатели проводят постоянные профилактические мероприятия, украинцы продолжают гибнуть на воде. Почему так происходит, читайте в материале.

По информации Министерства внутренних дел, на конец июня с начала года в Киеве на воде погибли 42 человека, из них 20 (среди которых один несовершеннолетний) – в июне. В то же время полицейские спасли 26 человек, которые пытались переплыть Днепр, но переоценили свои силы. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения.