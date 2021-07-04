Минздрав напомнил правила поведения на воде и первой помощи: что нужно знать

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Правила поведения на воде

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам правила купания, которые могут сохранить жизнь. Так, по данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, с начала июня 146 человека погибли в воде. С начала года – 464, из них 44 – дети.

Среди основных правил – отдых на воде (купание, катание на лодках) более безопасно в светлое время суток, а также только в специально отведенных для этого местах. Они определяются местными органами исполнительной власти, сказано на сайте Минздрава.

Рекомендовано купаться в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/сек. Температуре воды – не ниже +18, воздуха – не ниже +24 градусов.

Какие еще рекомендации обнародовало министерство:

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  • После принятия пищи купаться рекомендуется не ранее, чем через 1,5-2 часа.

  • Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды.

  • В воде стоит находиться не более 15 минут.

  • После купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.

  • Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.

  • Перед тем, как прыгать в воду, нужно убедится в безопасности дна, достаточной глубине водоема.

  • Нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

  • Во время купания лучше не делать лишних движений, не держать свои мышцы в постоянном напряжении, не нарушать ритма дыхания, чтобы не переутомлять себя. Без специальной подготовки и тренировок, разрешения врача нельзя брать участия в больших заплывах.

Правилами поведения на воде запрещается:

  • Купаться в необорудованных для этого местах.

  • Залезать на предупредительные знаки, буи, бакены.

  • Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого.

  • Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.

  • Использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другое орудие, не предусмотренное для плавания.

  • Плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, отведенных для купания.

  • Употреблять спиртные напитки во время купания.

  • Загрязнять воду и берег, стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания.

  • Подплывать близко к лодок и катеров, идущих неподалеку от мест купания.

  • Допускать в воде грубые игры, связанные с ограничением движения рук и ног.

  • Подавать ложные сигналы опасности.

  • Заходить глубже, чем по пояс, детям, не умеющим плавать.

  • Купание детей без сопровождения взрослых.

Первая помощь при утоплении

Человека, который тонул, важно как можно быстрее доставить к берегу и вызвать скорую. Однако нужно помнить, что пытаться вытащить человека на глубине, если опасность может угрожать и вам, не стоит – лучше позвать на помощь.

Оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель.

На берегу рекомендуется сделать несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду изо рта. Также нужно очистить полость рта от песка и водорослей.

Основные принципы оказания первой помощи при утоплении:

  • переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз);

  • если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание – зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему (повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд), маленьким детям одновременно вдувают воздух в рот и нос;

  • если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца. Для этого положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность, положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему, сделайте руки в локтях и всем своим весом нажмите, после не менее 30 нажатий (продолжительность каждого около 1 секунды);

  • если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, за полдня 3 июля на украинских водоемах утонули четыре человека. Смертельные случаи произошли в Кривом Роге, Киеве, Кураховке. А последний – в Днепре.

Несмотря на то, что спасатели проводят постоянные профилактические мероприятия, украинцы продолжают гибнуть на воде. Почему так происходит, читайте в материале.

По информации Министерства внутренних дел, на конец июня с начала года в Киеве на воде погибли 42 человека, из них 20 (среди которых один несовершеннолетний) – в июне. В то же время полицейские спасли 26 человек, которые пытались переплыть Днепр, но переоценили свои силы. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

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