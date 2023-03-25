''Министр должен бояться гнева Божьего'': митрополит Павел отказался покидать один из корпусов Киево-Печерской Лавры. Видео

На фоне выселения монахов из Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел заявил, что отказывается покидать один из корпусов храма. Он набросился на министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и призвал его "бояться гнева Божьего".

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Соответствующее видео с заявлением митрополита опубликовано на YouTube-канале Киево-Печерской Лавры. Священник сказал, что на выселение монахов из 34 корпуса нет судебного решения (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы получили предписание, что мы должны выселиться из 34 корпуса, который мы построили. Я сегодня ответил, что этого не будет. Не только из 34-го, но и из других корпусов. Потому что нет указания разрыва договоров от Кабинета министров. Нет указания президента. И, кто такой директор музея и министр культуры? Такие же простые люди, как мы. Они должны исполнять закон государства и иметь немного страха Божия. Нет судебного решения", – выдал он.

Более того, митрополит сказал, что к нему приходят по поводу выселения, потому что "им так нужно, потому что им ставит условие министр культуры".

Кроме того, он выдал, что в Интернете гуляет информация якобы о том, что глава государства дал указ, которым министр культуры якобы не должен выселять "монахов из святой обители и закрывать храм".

"Но это блеф. Потому что нигде нет никакого указа, никакого решения. Мне кажется, это очередной ход смущения людей, потому что раньше говорили выселиться, взбунтовались люди, сегодня оставляют монахов, чтобы люди немножко успокоились, потому что может это закончиться очень плачевно", – заявил митрополит.

Также он добавил, что считает странным то, что "гонят каноническую церковь".

"Никто не гонит так называемую церковь ПЦУ, никто не гонит католиков и униатов, других протестантских учений... Лишь только большая часть верующих людей стали врагами страны, потому что так хочется нескольким десяткам людей, которые делали всегда бунт и делают. Поэтому мы, исполняя законы нашей страны, обращаемся к президенту, обращаемся к Кабинету министров, голове Верховного Совета – положите преграждение Министерству культуры", – сказал митрополит Павел.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Они должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Мнахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает сохранение культурных ценностей.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

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