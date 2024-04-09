'Метинвест Политехника' и 'Днепровская политехника' станут партнерами в научной и образовательной деятельности

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" подписал меморандум о сотрудничестве с одним из наиболее авторитетных политехнических университетов Украины – Национальным техническим университетом "Днепровская политехника". Вузы станут партнерами в образовательной, научной и инновационной деятельности.

"Меморандум является важным шагом в совместной миссии по укреплению образовательного и научного потенциала Украины. Сегодня инженерно-техническое образование крайне важно для возрождения промышленности нашей страны, которая уже третий год живет в условиях полномасштабной войны. Сотрудничество для обоих университетов предполагает широкий спектр инициатив, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов инженерной отрасли и развитие научно-технических достижений", – сказал ректор "Метинвест Политехники" Александр Почтенный.

Меморандум направлен на увеличение количества совместных проектов, научных исследований, а также участие в консорциумах ERASMUS+ и других международных инициативах. Планируется, что совместная работа позволит не только находить новые решения по обеспечению качества образования, мобильности студентов, повышению квалификации преподавателей, но и создавать новые научные результаты.

"Направления образовательной и научной деятельности наших университетов очень схожи, но каждый из нас имеет свою специфику, опыт и сильные стороны. Сотрудничество будет способствовать внедрению передовых подходов в области технического образования, позволит нам объединить усилия и совместно внести важный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и развитие инновационных технологий", – добавил ректор Национального технического университета "Днепровская политехника" Александр Азюковский.

Одной из целей партнерства является построение дружественного студенческого сообщества с возможностью общаться, совместно участвовать в общественных и культурных инициативах.

Напомним, ранее вуз "Метинвест Политехника", который основала компания "Метинвест" Рината Ахметова, выпустил первых специалистов по современным инженерно-техническим специальностям: 143 магистра получили дипломы, которые дают им возможность работать на любых предприятиях мира. Сейчас в университете проходит новая вступительная кампания.