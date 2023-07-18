Местность превратилась в пустыню: как выглядит Каховское водохранилище после теракта оккупантов. Фото с высоты

Каховское водохранилище полностью обмелело более чем через месяц после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Сейчас его дно – сплошная огромная пустыня, на которой виднеются лужицы воды.

Видео дня

Вид местности с высоты сняли украинские военные с помощью разведывательного дрона "Лелека-100". Эти фото опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Раньше здесь было Каховское водохранилище", – говорится в подписи к апокалиптическим снимкам.

Они были сделаны в районе временно оккупированного города Васильевка на Запорожье в понедельник, 17 июля.

На кадрах видно, как из-за российского теракта на Каховской ГЭС 6 июня 2023 года теперь местность изменилась до неузнаваемости, превратившись в пустыню. Огромный водоем "убежал" вниз по течению в море, на его месте остался песок и небольшие лужицы.

"Более $2 млрд прямого ущерба и по меньшей мере $1,5 млрд потерь для экологии в результате преступления России, а самое ужасное – десятки тысяч разрушенных судеб, боль и страдания для украинцев и украинок", – подчеркнули в фонде "Вернись живым".

Там добавили, что российские оккупанты обязательно должны ответить за это и за все другие свои преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за теракта оккупантов Каховское водохранилище, которое обеспечивало водой значительную часть юга Украины, фактически прекратило свое существование. Ранее в сети показали, как выглядит водоем на фото со спутника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!