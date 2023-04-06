"Мерседес" S-класса скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу подарил криминальный авторитет времен Януковича – источники

Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4MATIC, которым в последние годы передвигается и нарушает ПДД бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Московского патриархата Павел (Петр Лебедь), ему на день рождения подарил криминальный авторитет времен президентства Януковича Алексей Чеботарев.

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Об этом изданию OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По данным МВД Украины, Чеботарев причастен к организации убийств активистов во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

По словам бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, в те годы Алексей Чеботарев координировал "спецпроекты по защите режима Януковича".

"Чеботарев во взаимодействии с группой из десяти человек осуществлял регулярное избиение активистов Евромайдана, в частности похищение людей. Это касается случаев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. В общей сложности таких эпизодов мы имеем больше десяти. Это происходило в тесной координации с сотрудниками милиции", – сообщил Арсен Аваков в апреле 2014 года.

В настоящее время Алексей Чеботарев находится в розыске и, вероятно, скрывается на территории России.

Как известно, свое прозвище митрополит Павел, занимавший должность наместника Киево-Печерской лавры с 1994 по 2023 год, получил из-за нескрываемой любви к дорогим автомобилям соответствующей марки. При этом сам церковнослужитель объяснял это не прихотями, а необходимостью и цитировал героя романа "Золотой теленок" культового афериста Остапа Бендера, мол, "автомобиль – не роскошь, а средство передвижения".

"Ездим? Да, ездим на автомобилях. У меня "Мерседес". Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего такого", – бесцеремонно заявлял Павел, когда его об этом спрашивали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь) располагает по меньшей мере тремя элитными автомобилями Mercedes-Benz, из-за чего и получил прозвище "Паша Мерседес".

Также скандально известный митрополит УПЦ МП Павел оказался владельцем особняка на Печерских холмах благодаря "отжиму" земли у законного наследника. Его "хатынка" выросла на костях погибших в результате фашистской бомбежки киевлянок.

Напомним, утром 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

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