Мэр Запорожья устроил митинг в свою поддержку, но он обернулся акцией протеста: люди призвали не грабить город. Фото

Городской голова Запорожья Владимир Буряк в четверг, 5 августа, собрал митинг в поддержку самого себя возле стен областной государственной администрации. Однако вместо ожидаемых сторонников деятельности мэра, пришли ее противники.

Как выяснилось, собрание горожан, которое якобы проходило исключительно по их собственной инициативе, обслуживала целая команда, которая полдня устанавливала сцену, звуковую аппаратуру, палатки и генераторы, стоимостью около полумиллиона гривен.

Для того, чтобы созвать запорожцев на митинг в поддержку мэра на городских рынках работникам даже раздавали листовки, с настойчивым советом обязательно посетить мероприятие.

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Параллельно в соцсетях известная псевдоволонтер Ирина Лосева распространяла призывы к родителям, прийти на митинг против реформы образования, то есть людей просто сгоняли под здание обладминистрации.

Однако вместо ожидаемых сторонников деятельности Буряка, пришли те, кто против нее. Люди воспользовались шансом публично высказать все, что думают о работе мэра-"хозяйственника" и его команды.

Запорожцы принесли с собой плакаты "Буряк, Запорожье не твой кошелек", “Господин мэр, мы задыхаемся от дыма и коррупции”, “Буряк, верни кресла депутатам”, “Буряк, хватит грабить народ”, “Прощай ЕБур (Єднання Буряка)” и требовали от мэра не превращать город в цирк, а заняться своими непосредственными обязанностями.

В частности, участники митинга спросили градоначальника, почему после каждого дождя по главному проспекту плавают автомобили, припомнили заросли амброзии даже в самом центре Запорожья, разваливающиеся пляжи с миллионными сметами, спросили, где был городской голова во время недавнего пожара на улице сержанта Медведева.

В итоге очередная режиссерская постановка Буряка и его команды сыграла против городского головы – митинг, который должен был стать знаком поддержки мэра запорожцами, показал истинное отношение горожан к градоначальнику.

Напомним, ранее стало известно о том, что видео-обращение запорожских медиков из-за якобы невыплаты зарплат, которое было адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, оказалось "черным пиаром" мэрии. Медики признались, что записать видео их заставили, а некоторым даже намекали на увольнение. Выяснилось, что зарплаты им выплатили, а акция была сделана под давлением местной власти и лично мэра Запорожья Владимира Буряка. Детали – в материале.