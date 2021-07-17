Мендель вернулась в журналистику: где будет работать экс-спикер Зеленского

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель возвращается в журналистику. Теперь она будет вести видеоколонку в телепроекте "Большая деолигархизация".

Об этом сообщается в Telegram-канале программы. Первый выпуск с участием экс-спикера главы государства можно будет увидеть сегодня, 17 июля, в 22:00 на телеканале "Украина 24".

"События развиваются, так что мы расширяем президентский пул в команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", которая выходит в эфир по субботам в 22:00 на "Украина 24" и по понедельникам в 00:10 на телеканале "Украина", – сказано в сообщении.

Видео дня

Эту информацию подтвердила и сама Мендель. "У меня тут новости. События развиваются, и я приобщаюсь к команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", – написала она.

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