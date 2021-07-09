Пресс-секретарем Зеленского назначен Сергей Никифоров. Фото и биография

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналиста Сергея Никифорова. Ранее Никифоров уже начал выполнять обязанности пресс-секретаря главы государства.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Другим указом Зеленский официально уволил с этой должности Юлию Мендель.

В Офисе президента рассказали, что Никифоров побывал в первой зарубежной поездке с Зеленским в Литве.

Сергею Никифорову 34 года, он родился в Кривом Роге. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Работал ведущим новостей на телеканале "Украина 24". С октября 2020 года вел с Талой Калатай утреннее шоу "Утро чемпионов".

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До этого работал на Euronews, в частности, в штабе телеканала в Лионе. Никифоров рассказывал, что в это время много общался с представителями разных стран, а знания контекста помогало ему лучше разбираться в местных новостях.

В 2007-2011 годах был корреспондентом телеканала "Первый национальный".

Перед этим год работал корреспондентом криворожского телеканала "Рудана".

В 2006 году был корреспондентом 24 канала, а в 2005 году – канала К1.

Судя по странице Никифорова в Instagram, у него есть двое детей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Офисе президента рассказали, почему Мендель покинула пост пресс-секретаря Зеленского. Одной из причин стало то, что "уровень Юлии переходит на ступеньку выше".